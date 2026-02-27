Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Орле

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Орле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
12:00 от 300 ₽ 14:20 от 450 ₽ 15:30 от 450 ₽ 16:50 от 450 ₽ 18:00 от 550 ₽ 19:10 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
11:30 от 300 ₽ 12:50 от 350 ₽ 13:50 от 350 ₽ 16:10 от 400 ₽
Современник г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
12:00 от 300 ₽ 14:10 от 350 ₽ 16:25 от 350 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
12:20 от 390 ₽ 14:35 от 390 ₽ 16:50 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна)
Этот российский сериал о маньяке не зря сравнивают с «Ганнибалом»: «Бегут мурашки»
Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)
От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше