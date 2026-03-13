Оповещения от Киноафиши
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Орле
15 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 15 марта 2026 в Орле
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «К себе нежно»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
12:40
от 350 ₽
17:10
от 500 ₽
19:00
от 550 ₽
Синема Стар Рио
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
17:10
от 500 ₽
Современник
г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
12:05
от 300 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
13:15
от 900 ₽
16:20
от 450 ₽
