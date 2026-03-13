Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Орле 13 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 13 марта 2026 в Орле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18 чт 19 пт 20 сб 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
13:00 от 450 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:10 от 450 ₽ 17:20 от 500 ₽ 18:20 от 550 ₽ 19:35 от 500 ₽ 20:30 от 500 ₽ 21:50 от 500 ₽ 22:40 от 500 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
13:30 от 350 ₽ 20:00 от 500 ₽
Современник г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
12:50 от 300 ₽ 18:40 от 400 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
14:40 от 460 ₽ 17:20 от 900 ₽ 19:20 от 500 ₽ 21:10 от 500 ₽
