Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Орле 5 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 5 марта 2026 в Орле

Билеты
Вся информация о фильме
чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:40 от 300 ₽ 14:40 от 350 ₽ 19:30 от 450 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
10:10 от 850 ₽ 10:50 от 340 ₽ 16:55 от 500 ₽ 18:25 от 850 ₽ 19:00 от 480 ₽ 20:50 от 480 ₽ 22:20 от 1300 ₽
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
