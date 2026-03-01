Оповещения от Киноафиши
«Наследник»
1
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Орле
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Орле
О фильме
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:40
от 300 ₽
14:40
от 350 ₽
19:30
от 450 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
10:10
от 850 ₽
10:50
от 340 ₽
16:55
от 500 ₽
18:25
от 850 ₽
19:00
от 480 ₽
20:50
от 480 ₽
22:20
от 1300 ₽
