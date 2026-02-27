Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Гуантанамера
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Орле
3 марта 2026
Расписание сеансов Гуантанамера, 3 марта 2026 в Орле
Как купить билеты на сеанс фильма «Гуантанамера»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
13:10
от 450 ₽
22:20
от 500 ₽
Синема Стар Рио
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
13:15
от 200 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
08:05
10:30
от 850 ₽
