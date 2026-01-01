Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Распаковка»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Орёл, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Орле
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Орле
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Робоняня
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Давление
Отзывы
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Оно. Ночной кошмар
Отзывы
2026, США, триллер
Колония
Рецензия
Отзывы
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Легенда о звездной принцессе
Отзывы
2025, Венгрия, анимация
Почему нельзя хранить яйца на дверце холодильника: 99% хозяек совершают эту грубую ошибку каждый день
3 пшика на стельку, и кроссовки больше не будут разить потом: даже дешевая обувь благоухает летом благодаря копеечной смеси
Моя стиралка больше не скачет как сумасшедшая при отжиме: помогла простая пластиковая бутылка (теперь стоит как вкопанная)
«Самый честный фильм о предательстве»: эту советскую драму Данелии с рейтингом 8,1 невозможно забыть даже спустя почти 50 лет
«Ликвидация», конечно, хороший сериал, но даже в нем нашелся ляп: многие его не замечают, а вот моряки – на раз-два
«Ликвидация», конечно, вне конкуренции, но у Машкова минимум 12 ролей не хуже: угадаете 5 без ошибок и подсказок? (тест)
«Сценаристы случайно не из "Закона тайги"? Рецепт один в один»: НТВ показал первые серии «Лешего», и зрителям уже есть что сказать
Любители советского кино, этот тест для вас: вспомните 5 фильмов по летним кадрам
Почему хоббиты никогда не носили обувь: оказывается, Толкин спрятал ответ в книге, но миллионы фанатов его даже не заметили
Если вы в восторге от «Метода», «Фишера» и «Чикатило», добавьте эти 5 сериалов в список на ближайшие выходные — жутко интересно
Летний тест для любителей кино СССР: угадайте 5 фильмов по легкому платью героини
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри детективы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667