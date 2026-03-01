Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Орле 15 марта 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 15 марта 2026 в Орле

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:20 от 300 ₽ 12:30 от 400 ₽ 14:40 от 400 ₽ 16:50 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
