Киноафиша Орла Кинотеатры Синема Стар Рио Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Рио»

Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Рио»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:00 от 500 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:45 от 500 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
14:45 от 350 ₽ 19:30 от 500 ₽ 22:10 от 500 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
13:15 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
15:15 от 400 ₽ 20:30 от 500 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
17:45 от 500 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
15:40 от 400 ₽ 20:00 от 500 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:30 от 300 ₽ 12:50 от 350 ₽ 13:50 от 350 ₽ 16:10 от 400 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
18:30 от 500 ₽ 23:00 от 400 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
11:00 от 300 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
12:30 от 350 ₽ 17:30 от 500 ₽ 22:30 от 500 ₽
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
