Киноафиша Орла
Кинотеатры
Синема Стар Рио
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Рио»
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
18:00
от 500 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
21:45
от 500 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
14:45
от 350 ₽
19:30
от 500 ₽
22:10
от 500 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
13:15
от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
15:15
от 400 ₽
20:30
от 500 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
17:45
от 500 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
15:40
от 400 ₽
20:00
от 500 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:30
от 300 ₽
12:50
от 350 ₽
13:50
от 350 ₽
16:10
от 400 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
18:30
от 500 ₽
23:00
от 400 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
11:00
от 300 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
12:30
от 350 ₽
17:30
от 500 ₽
22:30
от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»
Могли бы стать олимпийскими чемпионками? 3 российские актрисы, которые выбрали кино вместо спорта
Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)
Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
