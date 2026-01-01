Этот клоун даже страшнее Пеннивайза, но бояться его осталось недолго: что будет с Артом в «Ужасающем 4»

Не только НТВ снимает хорошие детективы: 16-серийный сериал от Первого канала посмотрела одним махом — Луговая великолепна

От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР

О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города

Мотивируют встать с дивана: 5 спортивных драм родом из России — от них кровь кипит в жилах

Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»

В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень

Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»

Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита

Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца