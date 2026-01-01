Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Синема Стар Рио (Орёл) на карте

Кинотеатр Синема Стар Рио (Орёл) на карте

Кинотеатр Синема Стар Рио (Орёл) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

7.9 км
ЦУМ-кино пл. Мира, 1, ЦУМ
5
11.5 км
Современник ул. Комсомольская, 242
5
14.5 км
ГРИННФИЛЬМ Кромское ш., 4
5
40.4 км
Облака ул. Мира, 35
5
106 км
Дружба Орловская область, пгт Колпна, ул. Советская, 3
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
