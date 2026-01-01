Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Орла
Кинотеатры
Синема Стар Рио
Кинотеатр Синема Стар Рио (Орёл) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Торговый центр
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
7.9
км
ЦУМ-кино
пл. Мира, 1, ЦУМ
5
11.5
км
Современник
ул. Комсомольская, 242
5
14.5
км
ГРИННФИЛЬМ
Кромское ш., 4
5
40.4
км
Облака
ул. Мира, 35
5
106
км
Дружба
Орловская область, пгт Колпна, ул. Советская, 3
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Этот клоун даже страшнее Пеннивайза, но бояться его осталось недолго: что будет с Артом в «Ужасающем 4»
Не только НТВ снимает хорошие детективы: 16-серийный сериал от Первого канала посмотрела одним махом — Луговая великолепна
От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР
О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города
Мотивируют встать с дивана: 5 спортивных драм родом из России — от них кровь кипит в жилах
Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень
Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»
Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все
