ТРЦ «Рио»
г. Орел, Московское ш., д. 175
ТРЦ «Рио» – многофункциональный двухуровневый торгово-развлекательный центр в Орле площадью более 40 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговую зону, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Рио» расположен в северо-восточной части Орла на Московском шоссе – одной из основных транспортных магистралей города.

На территории торгового центра «Рио» находится несколько магазинов одежды, обуви и аксессуаров (Centro, ViaUnica, Связной, Абордаж, Голливуд , MAVI, O'Stin, Modis, Incity, Henderson, Gloria Jeans, F5, «Снежная королева», Ivagio, Wildwest и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas), магазин товаров для дома («Аскона» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров, магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Яшма золото», «Самоцветы+» и др.), магазин часов «Лорд часы», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «МТС» и др.), салон оптики «Оптик-центр», туристическое агентство, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, банкоматы («Сбербанк России» и др.), аптека и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Рио» функционируют современный многозальный кинотеатр «Синема Стар», продовольственный гипермаркет «Наш Гипермаркет», супермаркеты бытовой техники и электроники (DNS, «М.Видео» и др.), супермаркет товаров для детей («Кораблик» и др.), мебельные магазины, супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», центр боулинга «Рио», гипермаркет товаров для дома «Наш Дом» и детский развлекательный центр.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится несколько кафе и ресторанов (Comedy Café, «Макдональдс» и др.). 

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио» есть бесплатная автомобильная парковка.
 
г. Орел, Московское ш., д. 175

1.    На любом общественном транспорте, идущем по Московскому шоссе до остановки «Рио»

•    на автобусе № 5
•    на маршрутном такси № 352
 
Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио»: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 00.00;
Боулинг «Рио»: 12.00 – 00.00;
Ресторан «Макдональдс»: круглосуточно.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
