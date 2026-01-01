ТРЦ «Рио» – многофункциональный двухуровневый торгово-развлекательный центр в Орле площадью более 40 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговую зону, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Рио» расположен в северо-восточной части Орла на Московском шоссе – одной из основных транспортных магистралей города.



На территории торгового центра «Рио» находится несколько магазинов одежды, обуви и аксессуаров (Centro, ViaUnica, Связной, Абордаж, Голливуд , MAVI, O'Stin, Modis, Incity, Henderson, Gloria Jeans, F5, «Снежная королева», Ivagio, Wildwest и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas), магазин товаров для дома («Аскона» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров, магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Яшма золото», «Самоцветы+» и др.), магазин часов «Лорд часы», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «МТС» и др.), салон оптики «Оптик-центр», туристическое агентство, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, банкоматы («Сбербанк России» и др.), аптека и многое другое.



Кроме того, в ТРЦ «Рио» функционируют современный многозальный кинотеатр «Синема Стар», продовольственный гипермаркет «Наш Гипермаркет», супермаркеты бытовой техники и электроники (DNS, «М.Видео» и др.), супермаркет товаров для детей («Кораблик» и др.), мебельные магазины, супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», центр боулинга «Рио», гипермаркет товаров для дома «Наш Дом» и детский развлекательный центр.



Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится несколько кафе и ресторанов (Comedy Café, «Макдональдс» и др.).



Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио» есть бесплатная автомобильная парковка.



Адрес:

г. Орел, Московское ш., д. 175



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Рио» можно следующим образом:



1. На любом общественном транспорте, идущем по Московскому шоссе до остановки «Рио»



• на автобусе № 5

• на маршрутном такси № 352



Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 00.00;

Боулинг «Рио»: 12.00 – 00.00;

Ресторан «Макдональдс»: круглосуточно.