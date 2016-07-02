Оповещения от Киноафиши
Алексей Полехов
2 июля 2016, 13:13
Кинотеатр супер 5/5. Но все сводится к 2 когда при просмотре фильма понимаешь что в место Пэпси который ты купил ты пьешь какую-то переслащеную +_)?_;$. Не заказывайте напитки в этом кинотеатре и тогда все будет норм.
2 июля 2016, 13:13
1
2
Ответить
ася эльманович
1 февраля 2019, 22:13
Оценка
при чем пепси,Алексей?
Хотела отзывы Ваши о фильме каком- нибудь прочесть. Чер с этим пепси.
Я не была в Рио. Про зал,комфорт, дизайн кинотеатра написали бы.Это интересно. Видимо у всех свои ценности. Спасибо ВАм,что про напиток хотя бы написали. Теплых,добрых выходных Вам. С уважением.Ася Михайловна )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1 февраля 2019, 22:13
0
0
Ответить
Максим Максимов
13 февраля 2019, 11:17
Оценка
Здравствуйте хочу рассказать о ситуации. Я купил электронный билет в синем стар на бабушку лёгкого поведения мне 13. Я подошёл к кассе чтобы распечатать билет. А ни сказали что фильм 16+ я знаю. Но подошла бабушка которая Сиде при входе в зал я ей стал объеснять ч то я купил электронный билет и вы обязаны меня пустить. Но она меня послала в жопу и сказала даже если ты с родителями придёшь я их пущу а тебя нет. Что за кинотиат во всех пускают а тут нет какой-то типо закон. Короче кинотиат говно не советую туда идти.
СИНЕМА СТАР ОРЁЛ!!!!
13 февраля 2019, 11:17
1
2
Ответить
Киноафиша.инфо
18 февраля 2019, 14:21
в ответ на сообщение
Максим Максимов от 13 февраля 2019, 11:17
Добрый день! Чаще всего сотрудники кинотеатра очень внимательно и серьёзно относятся к возрастным ограничениям.
18 февраля 2019, 14:21
2
0
Ответить
macwarior
4 января 2020, 19:43
Оценка
Последние места в залах не пожаробезопасны!!! Люди набиваются как каильки в банке, ноги деть некуда! При облокачивании спинки с сидений предпоследнего ряда кладутся к вам на колени. Данная проблема в 3 и 4 зале точно, в других не были.
4 января 2020, 19:43
1
0
Ответить
vorobey5975
7 января 2020, 18:29
Оценка
В принципе кинотеатр неплохой.но буфет скудноват.
7 января 2020, 18:29
0
0
Ответить
Вадим Лябах
13 ноября 2020, 16:00
Почему нету фильма непосредственно каха, и нету именно в этом кинотеатре?
13 ноября 2020, 16:00
0
0
Ответить
Анастасия Гришанова
2 января 2023, 14:28
Это ужас какой-то с покупкой билетов онлайн, мало того почему то нельзя воспользоваться скидкой по детскому белету, так ещё и в очереди стоишь что бы получить уже оплачеваемыф билет, почему нельзя присылать электронный билет? Отправила сегодня детей фильм уже 20 мин как идёт, а они ещё в очереди стоят, ждут что бы им распечатали белет это как? Смысл этих онлайн белетов? 😠
2 января 2023, 14:28
1
0
Ответить
kobziy
14 января 2023, 16:48
Время прошло, а ничего не поменялось - дозвониться невозможно, ни днём, ни вечером, даже если ставишь на автодозвон. P.S. Догадываюсь что ответят администратор(ы). Заранее говорю - чтобы вы не писали - дозвониться невозможно.
14 января 2023, 16:48
0
1
Ответить
Светлана Щербакова
18 февраля 2023, 10:55
Фильм очень понравился. Прекрасный состав актёров, смотрели на одном дыхании. Страшно и представить, что пришлось пережить людям в годы Великой Отечественной войны...Завершение фильма хорошее. Спасибо режиссёру!!!
18 февраля 2023, 10:55
1
0
Ответить
Светлана Щербакова
18 февраля 2023, 10:57
в ответ на сообщение
Светлана Щербакова от 18 февраля 2023, 10:55
Про фильм "Праведник".
18 февраля 2023, 10:57
1
0
Ответить
Veronxiq Xaxaxa
1 июля 2024, 22:16
Оценка
поставила бы 1 звезду! Прошел час фильма,и просто все отрубилось,звук был, причем на самом интересном,организации ноль !!
1 июля 2024, 22:16
1
0
Ответить
vladoskomendantov
11 августа 2024, 11:57
Оценка
Отличный кинотеатр!
11 августа 2024, 11:57
0
0
Ответить
Наталья Беспальчук
13 апреля 2025, 15:24
Оценка
Ужасный кинотеатр! Приехали на фильм, билеты на кассе не продаются. Стоит объявление, что только в кино баре.
В кино баре тоже не продают, только покупка онлайн! В итоге за 10 минут до начала фильма билет онлайн купить нельзя! Пол зала свободно, а попасть на фильм нет возможности! Тупо потраченное время и говно сервис!
13 апреля 2025, 15:24
1
0
Ответить
