г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
+7 (4862) 59-86-16 / касса

Билеты от 200 ₽
Синема Стар
Расположен в ТРЦ «Рио»

Кинотеатр «Синема Стар Рио» в городе Орел расположен по адресу Московское шоссе, 175 на втором этаже торгового центра «РИО».

Открытие мультиплекса прошло в 2012 году, он вмещает в себя четыре кинозала на 736 зрительных мест. Каждый зал оснащен современной акустической и кинопроекционной техникой, позволяющей просматривать фильмы в формате 2D и 3D. Также залы оборудованы большим «плавающим» широкоформатным экраном, системой кондиционирования зима-лето, лестничными подсветками, удобными креслами с подставками для закусок и местами для людей с ограниченными возможностями. Все эти характеристики делают киноцентр популярным среди молодежи и людей среднего возраста.

Основной репертуар фильмов – это российское и мировое кино. Для школьников, студентов, детей, пенсионеров и инвалидов предусмотрены скидки на билеты.

В холле расположился кино-бар с широким ассортиментом закусок и напитков. Если гости захотят покушать более плотно или выпить чашечку кофе с приятной компанией, то они могут посетить ресторан европейской кухни. Для самых маленьких есть детская зона «Космостар», там находятся аттракционы, игровые автоматы и видеостимуляторы. Регулярно в детской зоне проводятся праздничные мероприятия с приятными сюрпризами.

На территории киноцентра раздается бесплатный интернет WI-FI.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Стар Рио» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

28 голосов
Билеты от 200 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 450 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
21:45 от 200 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 2 сеанса
19:30 от 450 ₽ 22:10 от 450 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
15:15 от 200 ₽ 20:30 от 200 ₽ ...
Киноафиша.инфо 18 февраля 2019, 14:21
Добрый день! Чаще всего сотрудники кинотеатра очень внимательно и серьёзно относятся к возрастным ограничениям.
Анастасия Гришанова 2 января 2023, 14:28
Это ужас какой-то с покупкой билетов онлайн, мало того почему то нельзя воспользоваться скидкой по детскому белету, так ещё и в очереди стоишь что бы… Читать дальше…
28 голосов
Детям до 10 лет - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет в кино 50%. Только на репертуар с возрастным ограничением от 0 и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет 50% при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

При предъявлении социальной карты пенсионера/удостоверения инвалида скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 14:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:00 от 450 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:45 от 200 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:30 от 450 ₽ 22:10 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
