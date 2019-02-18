Кинотеатр «Синема Стар Рио» в городе Орел расположен по адресу Московское шоссе, 175 на втором этаже торгового центра «РИО».

Открытие мультиплекса прошло в 2012 году, он вмещает в себя четыре кинозала на 736 зрительных мест. Каждый зал оснащен современной акустической и кинопроекционной техникой, позволяющей просматривать фильмы в формате 2D и 3D. Также залы оборудованы большим «плавающим» широкоформатным экраном, системой кондиционирования зима-лето, лестничными подсветками, удобными креслами с подставками для закусок и местами для людей с ограниченными возможностями. Все эти характеристики делают киноцентр популярным среди молодежи и людей среднего возраста.

Основной репертуар фильмов – это российское и мировое кино. Для школьников, студентов, детей, пенсионеров и инвалидов предусмотрены скидки на билеты.

В холле расположился кино-бар с широким ассортиментом закусок и напитков. Если гости захотят покушать более плотно или выпить чашечку кофе с приятной компанией, то они могут посетить ресторан европейской кухни. Для самых маленьких есть детская зона «Космостар», там находятся аттракционы, игровые автоматы и видеостимуляторы. Регулярно в детской зоне проводятся праздничные мероприятия с приятными сюрпризами.

На территории киноцентра раздается бесплатный интернет WI-FI.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Стар Рио» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.