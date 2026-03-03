Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Орла
Кинотеатры
ГРИННФИЛЬМ
Расписание сеансов кинотеатра «ГРИННФИЛЬМ»
Расписание сеансов кинотеатра «ГРИННФИЛЬМ»
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
16:40
от 600 ₽
20:30
от 600 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
22:10
от 550 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
19:40
от 500 ₽
22:20
от 500 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
22:20
от 500 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
15:30
от 450 ₽
16:40
от 450 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
17:20
от 550 ₽
18:10
от 500 ₽
20:20
от 550 ₽
21:10
от 500 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
15:40
от 500 ₽
17:50
от 500 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
17:20
от 500 ₽
19:50
от 550 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
15:30
от 450 ₽
16:50
от 450 ₽
18:00
от 550 ₽
19:10
от 500 ₽
20:00
от 500 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
15:00
от 500 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
16:10
от 450 ₽
22:50
от 550 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
18:30
от 500 ₽
20:40
от 500 ₽
21:30
от 500 ₽
22:55
от 500 ₽
