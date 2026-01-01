Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Орла Кинотеатры ГРИННФИЛЬМ Скидки и акции в кинотеатре ГРИННФИЛЬМ

Скидки и акции в кинотеатре ГРИННФИЛЬМ

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

Подарок в день рождения

Именинник получает один билет в кино бесплатно в день своего рождения при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Купить билет

Кино для всех

Каждый понедельник цена на билет в кино - 100 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Купить билет

Кино для пенсионеров и студентов

Каждый вторник цена билета для пенсионеров и студентов - 100 рублей. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Пенсионерам
Купить билет
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Для меня «Клюквенный щербет» стало невыносимо смотреть: эта серия окончательно все испортила
Саурон рядом с ними — мелкая сошка: 3 персонажа во «Властелине колец», которые победили бы Темного Властелина
НТВ не стоило торопиться с выпуском 5 сезона «Первого отдела»: даже преданные фанаты заметили эти несостыковки
«50 оттенков идиотизма»: американские «Реальные пацаны» круче российских почти во всем – тупость запредельная, но выключить сложно
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Закручено не хуже детектива НТВ: эта четырехсерийная мелодрама затянет с первых минут — событий хватило бы и на большой сериал
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше