Соня Тихая
4 ноября 2017, 14:16
Плохо то, что нельзя бронировать места онлайн или по телефону. Ни один номер с сайта не даёт возможность дозвониться до касс гриннфильм. Первый номер вечно занят, а на втором номере, где якобы бронирование. Там просто автоответчик диктует какие сеансы есть на сегодня и во сколько они, после чего звонок отключается. За это есть большой минус.
4 ноября 2017, 14:16
0
2
Ответить
Киноафиша.инфо
7 ноября 2017, 12:00
в ответ на сообщение
Соня Тихая от 4 ноября 2017, 14:16
Соня, добрый день! Вы можете сразу приобрести билеты онлайн в данный кинотеатр во вкладке Расписание ;)
7 ноября 2017, 12:00
0
0
Ответить
Александр Чудников
1 января 2018, 20:55
С какого возраста нужно покупать билет в кинотеатр ребенку. Возраст 4 года
1 января 2018, 20:55
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
1 января 2018, 21:08
в ответ на сообщение
Александр Чудников от 1 января 2018, 20:55
Александр, добрый вечер! С Новым годом вас!
Данный вопрос лучше уточнить по телефону +74862495315 или в кассах кинотеатра.
Успехов и крепкого здоровья вам в новом году!
1 января 2018, 21:08
0
0
Ответить
levkina.eu
7 января 2019, 10:17
Оценка
Ужасное обслуживание, дозвониться никогда не возможно, ну вы работаете с людьми посадите 3-4 человека на бронирование, а не одного, который трубку свешивает. Сидишь часами звонишь, и дозвониться не возможно. Включите функцию бронирования через сайт, а не покупку билетов. Не ожидали такого обслуживание, даже на одну звезду не тянет👎👎👎👎👎👎👎👎
7 января 2019, 10:17
2
2
Ответить
levkina.eu
7 января 2019, 10:25
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 7 ноября 2017, 12:00
Оценка
Вы такие блин умные, а если у людей планы появятся, поэтому они бронирует, чтоб деньги не тратить
7 января 2019, 10:25
0
1
Ответить
Анна Лукьянчук
16 января 2019, 11:54
Оценка
,,после просмотра фильма ,,Аквамэн,,до сих пор не можем прийти в себя,настолько приятный был просмотр.Удобство 8 зала..выше всяких похвал.Спасибо за фейерично проведенный вечер
16 января 2019, 11:54
2
0
Ответить
Анна Лукьянчук
16 января 2019, 11:57
в ответ на сообщение
Анна Лукьянчук от 16 января 2019, 11:54
Оценка
Кстати ,сегодня рассказала своей семье в г.Одесса.И результат,,все в шоке)
16 января 2019, 11:57
1
0
Ответить
Юлия Алексеева
11 октября 2019, 01:15
Доброй ночи!Ужасное отношение людей,а именно кассирш ,которые там сидят,пришли на фильм Джокер ,фильм начинается 00:50,в итоге на фильм мы не попали ,так как почему то резко сломался терминал сбербанка а налички у нас нету ,пошли сняли деньги приходим а кассы уже закрыты ,пришли ровно в 00:50,и ничего сделать нельзя,ужасно плохо,больше не пойдем в этот кинотеатр,и друзьям не советуем
11 октября 2019, 01:15
0
1
Ответить
Любовь Кравцова
18 января 2023, 00:41
Мы с мужем пенсионеры. Ознакомившись с разделом "Акции и скидки" и поняв, что мы имеем право на покупку билета по льготной цене, мы приехали в ваш кинотеатр, чтобы посмотреть разрекламированный фильм "Чебурашка". К сожалению, ваша информация оказалась НЕДОСТОВЕРНОЙ и в продаже билета по льготной цене нам было отказано. Кассир заявила, что в вашем кинотеатре НИКАКИХ льгот не было и нет. Вопрос: почему вы размещаете ЛОЖНУЮ информацию? Уберите этот раздел, чтобы люди знали, что ваш кинотеатр не предоставляет НИКОМУ НИКАКИХ скидок. Да, кстати, мы тут же поехали в ТРЦ РИО, где в их кинотеатре посмотрели этот фильм за 130 руб. на двоих Их информация оказалась достоверной, и мы благодарны владельцам кинотеатра за их внимание к детям, пенсионерам, инвалидам.
18 января 2023, 00:41
0
1
Ответить
medovycha
9 июля 2023, 10:51
Оценка
Топ
9 июля 2023, 10:51
0
0
Ответить
User
10 августа 2023, 03:29
Оценка
Почему 3D нету????
10 августа 2023, 03:29
1
0
Ответить
Борис Смирнов
13 февраля 2024, 11:39
Оценка
На сайте Афиша пишут скидки для пенсионеров и инвалидов по вторникам билет 100₽, все врут, ни каких скидок не дают. Безобразие полное.
13 февраля 2024, 11:39
1
0
Ответить
Карина Калинина
25 мая 2025, 16:50
А когда уже выйдет лило и Стич ?
25 мая 2025, 16:50
0
0
Ответить
Юлия Овсянникова
20 декабря 2025, 08:13
Купила билеты онлайн, а они не пришли, что делать?
20 декабря 2025, 08:13
0
0
Ответить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Данный вопрос лучше уточнить по телефону +74862495315 или в кассах кинотеатра.
Успехов и крепкого здоровья вам в новом году!
