Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Орла Кинотеатры ГРИННФИЛЬМ

ГРИННФИЛЬМ

Орёл
Адрес
г. Орел, Кромское ш., 4
Показать на карте
Телефон

+7 (4862) 49-53-15

Позвонить
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» в городе Орел расположен по адресу Кромское шоссе, 4.

Мультиплекс предусматривает восемь кинозалов, которые сделаны в соответствии с мировыми требованиями. Каждый зал оснащен удобными креслами, кондиционерами зима-лето и лестничными подсветками. В них установлено современное техническое оснащение, которое позволяет просматривать фильмы в 3D формате. Людям с ограниченными возможностями уделено особое внимание, для них в кинозале предусмотрены отдельные места. Все гости, посетившие киноцентр, почувствуют себя комфортно и непринуждённо.

Дизайн кинозала выполнен в стиле хай-тек. Зоны ожидания находятся на территории «ГРИННФИЛЬМ». Там расположились удобные мягкие диваны и кино-бар в котором продается большой ассортимент закусок и напитков.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Гринн-фильм» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
VIP
Парковка
Пандусы
7.9 Оцените
36 голосов
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре ГРИННФИЛЬМ
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
16:40 от 600 ₽ 20:30 от 600 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:10 от 550 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 2 сеанса
19:40 от 500 ₽ 22:20 от 500 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
13:10 от 450 ₽ 22:20 от 500 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Анна Лукьянчук 16 января 2019, 11:54
,,после просмотра фильма ,,Аквамэн,,до сих пор не можем прийти в себя,настолько приятный был просмотр.Удобство 8 зала..выше всяких похвал.Спасибо за фейерично проведенный вечер
levkina.eu 7 января 2019, 10:17
Ужасное обслуживание, дозвониться никогда не возможно, ну вы работаете с людьми посадите 3-4 человека на бронирование, а не одного, который трубку… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
36 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Подарок в день рождения

Именинник получает один билет в кино бесплатно в день своего рождения при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Кино для всех

Каждый понедельник цена на билет в кино - 100 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Кино для пенсионеров и студентов

Каждый вторник цена билета для пенсионеров и студентов - 100 рублей. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Пенсионерам
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Орла

Фильмы в кинотеатре ГРИННФИЛЬМ

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
16:40 от 600 ₽ 20:30 от 600 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:10 от 550 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:40 от 500 ₽ 22:20 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
«Иногда начинают нести, что попало»: почему криминалисты смеются над сериалом «След» — проколы замечают не все зрители
Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»
Могли бы стать олимпийскими чемпионками? 3 российские актрисы, которые выбрали кино вместо спорта
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше