Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» в городе Орел расположен по адресу Кромское шоссе, 4.
Мультиплекс предусматривает восемь кинозалов, которые сделаны в соответствии с мировыми требованиями. Каждый зал оснащен удобными креслами, кондиционерами зима-лето и лестничными подсветками. В них установлено современное техническое оснащение, которое позволяет просматривать фильмы в 3D формате. Людям с ограниченными возможностями уделено особое внимание, для них в кинозале предусмотрены отдельные места. Все гости, посетившие киноцентр, почувствуют себя комфортно и непринуждённо.
Дизайн кинозала выполнен в стиле хай-тек. Зоны ожидания находятся на территории «ГРИННФИЛЬМ». Там расположились удобные мягкие диваны и кино-бар в котором продается большой ассортимент закусок и напитков.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Гринн-фильм» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Именинник получает один билет в кино бесплатно в день своего рождения при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Каждый понедельник цена на билет в кино - 100 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.