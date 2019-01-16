Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» в городе Орел расположен по адресу Кромское шоссе, 4.

Мультиплекс предусматривает восемь кинозалов, которые сделаны в соответствии с мировыми требованиями. Каждый зал оснащен удобными креслами, кондиционерами зима-лето и лестничными подсветками. В них установлено современное техническое оснащение, которое позволяет просматривать фильмы в 3D формате. Людям с ограниченными возможностями уделено особое внимание, для них в кинозале предусмотрены отдельные места. Все гости, посетившие киноцентр, почувствуют себя комфортно и непринуждённо.

Дизайн кинозала выполнен в стиле хай-тек. Зоны ожидания находятся на территории «ГРИННФИЛЬМ». Там расположились удобные мягкие диваны и кино-бар в котором продается большой ассортимент закусок и напитков.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Гринн-фильм» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.