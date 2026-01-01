Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз

В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка

Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?

Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?

Эти детективы НТВ незаслуженно остаются в тени «Невского» и «Шефа»: 5 шикарных сериалов с рейтингом от 8.1

«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»

Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»

НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала

Любите фильмы СССР? Поверим, если за минуту отгадаете 20 фильмов в тесте-ребусе (даже половину узнают не все)

Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто