Киноафиша Фильмы Астрал. Амулет зла Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Нижнем Тагиле 3 марта 2026

Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 3 марта 2026 в Нижнем Тагиле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Амулет зла»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мягкий кинотеатр DEPO г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
23:25 от 450 ₽
Родина г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
22:30 от 370 ₽
