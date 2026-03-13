Оповещения от Киноафиши
«Доктор Гаф»
1
Фильмы
Инферно
13 марта 2026
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
22:45
от 520 ₽
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
22:55
от 370 ₽
Россия
г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
22:10
от 370 ₽
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
Невеста!
Рецензия
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
