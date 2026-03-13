Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Инферно Расписание сеансов Инферно, 2025 в Нижнем Тагиле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Инферно»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мягкий кинотеатр DEPO г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
22:45 от 520 ₽
Родина г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
22:55 от 370 ₽
Россия г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
22:10 от 370 ₽
