Фильмы
Марсупилами. Пушистый круиз
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Нижнем Тагиле
12 марта 2026
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 12 марта 2026 в Нижнем Тагиле
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Марсупилами. Пушистый круиз»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Красногвардеец
г. Нижний Тагил, ул. Победы, 26
2D
17:50
от 250 ₽
Мягкий кинотеатр DEPO
г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
12:00
от 380 ₽
16:15
от 520 ₽
18:20
от 520 ₽
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
16:25
от 370 ₽
Россия
г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
16:30
от 370 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
