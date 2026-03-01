Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Нижнем Тагиле

Как купить билеты на сеанс фильма «Марсупилами. Пушистый круиз»?
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Красногвардеец г. Нижний Тагил, ул. Победы, 26
2D
17:50 от 250 ₽
Мягкий кинотеатр DEPO г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
12:00 от 380 ₽ 16:15 от 520 ₽ 18:20 от 520 ₽
Родина г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
16:25 от 370 ₽
Россия г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
16:30 от 370 ₽
