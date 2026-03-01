Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Нижнем Тагиле
8 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 8 марта 2026 в Нижнем Тагиле
О фильме
г. Нижний Тагил, ул. Победы, 26
2D
11:00
от 280 ₽
18:50
от 280 ₽
МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"
Свердловская обл., с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4
2D
19:00
от 350 ₽
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
20:30
от 420 ₽
Россия
г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
22:00
от 420 ₽
