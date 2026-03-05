Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Нижнем Тагиле
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Красногвардеец
г. Нижний Тагил, ул. Победы, 26
2D
09:00
от 220 ₽
МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"
Свердловская обл., с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4
2D
14:40
от 350 ₽
Мягкий кинотеатр DEPO
г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
11:55
от 380 ₽
15:50
от 440 ₽
17:50
от 520 ₽
20:00
от 520 ₽
22:00
от 520 ₽
00:00
от 520 ₽
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
20:30
от 370 ₽
Россия
г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
22:00
от 370 ₽
