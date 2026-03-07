Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Нижнем Тагиле
11 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 11 марта 2026 в Нижнем Тагиле
Свердловская обл., с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4
2D
12:50
от 350 ₽
Мягкий кинотеатр DEPO
г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
12:00
от 370 ₽
14:10
от 420 ₽
16:20
от 450 ₽
18:30
от 450 ₽
20:40
от 450 ₽
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
11:40
от 370 ₽
15:25
от 370 ₽
19:10
от 370 ₽
Россия
г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
12:25
от 370 ₽
18:15
от 370 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
