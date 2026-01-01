Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Вверх по волшебному дереву Расписание Вверх по волшебному дереву (2025) в Нижнем Тагиле на сегодня

Расписание Вверх по волшебному дереву (2025) в Нижнем Тагиле на сегодня

Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву Семья перебирается из города на лоно природы и попадает в сказочное царство приключения, семейный 2025 / США
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Параллельные истории
Параллельные истории
2026, Франция / Бельгия / Италия / США / Саудовская Аравия, криминал, драма, детектив
Лидия и Всадник тумана
Лидия и Всадник тумана
2026, Канада, приключения, анимация
Легенда о Золоте Скифов
Легенда о Золоте Скифов
2026, Россия, семейный, детектив, комедия
Школа магических зверей: Загадка волшебного леса
Школа магических зверей: Загадка волшебного леса
2024, Германия, боевик, приключения, семейный
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма
Засыпаю солью гвоздику – и проблем не знаю: крутой лайфхак решит сразу 2 проблемы в доме
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Россияне уже от сказок блюют»: из 67 российских фильмов за лето окупился 1— и это не «Колобок» или «Холоп 3»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше