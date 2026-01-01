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Про людей и про войну
Расписание Про людей и про войну (2025) в Нижнем Тагиле на сегодня
Расписание Про людей и про войну (2025) в Нижнем Тагиле на сегодня
Про людей и про войну
Фильм о том, как Великая Отечественная война вмешалась в судьбы обыкновенных людей
драма, исторический, военный
2025 / Россия
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