Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Нижнем Тагиле

Расписание сеансов Драники, 2025 в Нижнем Тагиле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 7 Завтра 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Красногвардеец г. Нижний Тагил, ул. Победы, 26
2D
10:30 от 280 ₽
Мягкий кинотеатр DEPO г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
10:40 от 390 ₽
