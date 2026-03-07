Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Нижнем Тагиле
Расписание сеансов Драники, 2025 в Нижнем Тагиле
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Красногвардеец
г. Нижний Тагил, ул. Победы, 26
2D
10:30
от 280 ₽
Мягкий кинотеатр DEPO
г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
10:40
от 390 ₽
