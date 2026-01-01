Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кто-то должен умереть Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 2025 в Нижнем Тагиле

Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 2025 в Нижнем Тагиле

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Головоломка
Головоломка
2015, США, анимация
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Булгаков. Тайна мастера
Булгаков. Тайна мастера
2025, Россия, документальный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
«Оформляться будем или так решим?»: летние ловушки ГИБДД — как говорить с гаишником, чтобы штраф не вырос втрое
Что повесить на окна балкона от палящего солнца: 5 проверенных способов сохранить прохладу и защитить мебель
В машине просроченная аптечка? «Не стоит радоваться»: автоюрист объяснил, могут ли гаишники за такое оштрафовать
14 лет назад этот сериал гремел на НТВ покруче, чем сейчас «Первый отдел» — и рейтинг 8,4 до сих пор при нем
«Можно врубать хоть с 5 эпизода»: зрители честно рассказали, что не так с новыми российскими «Бриджертонами» — 90 серий осилят точно не все
«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до
Смысла ждать «Аватар 4» почти не осталось: бюджет сократили, старых персонажей убрали — вот что задумал Кэмерон
«Завидую тем, кто еще не видел»: этот исторический сериал Netflix — фактически «Игра престолов» в декорациях Азии XIII века
«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»
«Голодные игры» и даже «Сумерки» пали перед новым кассовым гигантом Lionsgate — сборы космические, в кинотеатрах аншлаги уже с 9 утра
«Танцуют все!» Но только после того, как пройдут этот тест: угадайте фильмы Гайдая по сценам с плясками, которые помнит вся страна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше