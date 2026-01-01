«Оформляться будем или так решим?»: летние ловушки ГИБДД — как говорить с гаишником, чтобы штраф не вырос втрое

Что повесить на окна балкона от палящего солнца: 5 проверенных способов сохранить прохладу и защитить мебель

В машине просроченная аптечка? «Не стоит радоваться»: автоюрист объяснил, могут ли гаишники за такое оштрафовать

14 лет назад этот сериал гремел на НТВ покруче, чем сейчас «Первый отдел» — и рейтинг 8,4 до сих пор при нем

«Можно врубать хоть с 5 эпизода»: зрители честно рассказали, что не так с новыми российскими «Бриджертонами» — 90 серий осилят точно не все

«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до

Смысла ждать «Аватар 4» почти не осталось: бюджет сократили, старых персонажей убрали — вот что задумал Кэмерон

«Завидую тем, кто еще не видел»: этот исторический сериал Netflix — фактически «Игра престолов» в декорациях Азии XIII века

«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»

«Голодные игры» и даже «Сумерки» пали перед новым кассовым гигантом Lionsgate — сборы космические, в кинотеатрах аншлаги уже с 9 утра