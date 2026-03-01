Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Прыгуны Расписание сеансов Прыгуны, 2026 в Нижнем Тагиле 12 марта 2026

Расписание сеансов Прыгуны, 12 марта 2026 в Нижнем Тагиле

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Прыгуны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мягкий кинотеатр DEPO г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
12:15 от 380 ₽ 14:30 от 440 ₽ 16:45 от 520 ₽ 19:00 от 520 ₽
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
