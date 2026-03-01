Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Прыгуны Расписание сеансов Прыгуны, 2026 в Нижнем Тагиле

Расписание сеансов Прыгуны, 2026 в Нижнем Тагиле

Билеты
Вся информация о мультфильме
Мягкий кинотеатр DEPO г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
12:15 от 380 ₽ 14:30 от 440 ₽ 16:45 от 520 ₽ 19:00 от 520 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
