Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Нижнем Тагиле
16 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 16 марта 2026 в Нижнем Тагиле
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
10:10
от 370 ₽
14:20
от 370 ₽
18:15
от 370 ₽
Россия
г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
10:20
от 370 ₽
14:20
от 370 ₽
