Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Нижнем Тагиле 14 марта 2026

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Красногвардеец г. Нижний Тагил, ул. Победы, 26
2D
14:40 от 280 ₽
Родина г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
10:10 от 420 ₽ 14:20 от 420 ₽ 18:15 от 420 ₽
Россия г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
10:20 от 420 ₽ 14:20 от 420 ₽
