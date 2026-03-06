Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Нижнем Тагиле
7 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 7 марта 2026 в Нижнем Тагиле
Мягкий кинотеатр DEPO
г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
10:35
от 390 ₽
12:55
от 390 ₽
15:15
от 450 ₽
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
12:10
от 420 ₽
16:20
от 420 ₽
Россия
г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
10:20
от 420 ₽
