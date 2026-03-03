Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Нижнем Тагиле
4 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 4 марта 2026 в Нижнем Тагиле
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Свердловская обл., с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4
2D
09:00
от 200 ₽
Мягкий кинотеатр DEPO
г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
10:20
от 370 ₽
12:00
от 370 ₽
13:10
от 420 ₽
14:20
от 420 ₽
15:30
от 420 ₽
16:40
от 450 ₽
17:50
от 450 ₽
19:00
от 450 ₽
20:10
от 450 ₽
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
10:20
от 370 ₽
14:25
от 370 ₽
16:30
от 370 ₽
18:35
от 370 ₽
Россия
г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
10:00
от 370 ₽
12:05
от 370 ₽
16:10
от 370 ₽
