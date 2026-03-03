Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Нижнем Тагиле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК" Свердловская обл., с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4
2D
09:10 от 200 ₽
Мягкий кинотеатр DEPO г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
10:20 от 370 ₽ 12:00 от 370 ₽ 13:10 от 420 ₽ 14:20 от 420 ₽ 15:30 от 420 ₽ 16:40 от 450 ₽ 17:50 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽ 20:10 от 450 ₽
Родина г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
10:20 от 370 ₽ 14:25 от 370 ₽ 16:30 от 370 ₽ 18:35 от 370 ₽
Россия г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
10:00 от 370 ₽ 12:05 от 370 ₽ 16:10 от 370 ₽
