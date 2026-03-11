Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы К себе нежно Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Нижнем Тагиле 13 марта 2026

Расписание сеансов К себе нежно, 13 марта 2026 в Нижнем Тагиле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «К себе нежно»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК" Свердловская обл., с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4
2D
17:15 от 350 ₽
Мягкий кинотеатр DEPO г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
12:20 от 390 ₽ 20:25 от 520 ₽
Родина г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
12:15 от 370 ₽
