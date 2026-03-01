Оповещения от Киноафиши
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Нижнем Тагиле
5 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 5 марта 2026 в Нижнем Тагиле
О фильме
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Мягкий кинотеатр DEPO
г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
2D
12:15
от 380 ₽
14:35
от 440 ₽
19:10
от 520 ₽
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
14:15
от 370 ₽
18:25
от 370 ₽
Россия
г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
16:10
от 370 ₽
