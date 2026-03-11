Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Нижнем Тагиле
17 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 17 марта 2026 в Нижнем Тагиле
Свердловская обл., с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4
2D
15:20
от 300 ₽
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
13:30
от 370 ₽
17:15
от 370 ₽
21:00
от 370 ₽
Россия
г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
20:15
от 370 ₽
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
