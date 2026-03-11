Оповещения от Киноафиши
«Ловушка для кролика»
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Нижнем Тагиле 17 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 17 марта 2026 в Нижнем Тагиле

МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК" Свердловская обл., с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4
2D
15:20 от 300 ₽
Родина г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
13:30 от 370 ₽ 17:15 от 370 ₽ 21:00 от 370 ₽
Россия г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
2D
20:15 от 370 ₽
