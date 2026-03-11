Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Расписание сеансов Губка Боб: В поисках квадратных штанов, 2025 в Нижнем Тагиле
17 марта 2026
Расписание сеансов Губка Боб: В поисках квадратных штанов, 17 марта 2026 в Нижнем Тагиле
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
2D
10:00
от 370 ₽
