Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Курьер» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Король Лев Расписание Король Лев (2019) в Нижнем Тагиле на сегодня

Расписание Король Лев (2019) в Нижнем Тагиле на сегодня

Король Лев
Король Лев Игровой ремейк знаменитого мультфильма Disney «Король лев» фантастика, семейный 2019 / США
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Надежда
Надежда
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не «Доместос» и не сода: заливаю вечером 1 стакан в унитаз — утром он сияет как алмаз: ни жёлтых полос, ни вони
Брикетами скупаю на Ozon пьяный китайский чай: завариваю покрепче и снимаю напряжение — но при этом могу садиться за руль
Не манка и не мука: 1 ложка этого ингредиента — сырники держат форму и не расползаются в лепешки на сковороде
Королю комедии 60 лет — собрали 5 лучших фильмов Адама Сэндлера с самыми высокими оценками на IMDb
Лишь у одного фильма Гая Ричи есть продолжение — спустя 17 лет оно внезапно рвет все чарты на пару с новыми «Джентльменами»
В России пересняли культовую «Красотку» — и «приятно удивили» зрителей: вместо Джулии Робертс — Старшенбаум, и это не все сюрпризы
Определился главный хит осеннего проката — он деньги гребет лопатой: Паук и Колобок подвинутся ради старой драмы
«Включал ради юмора – в итоге танцевал на титрах»: иностранцы пляшут под советскую комедию, о которой в России почти все забыли
Джордж Р.Р. Мартин назвал любимчика в «Игре престолов» — и это не Джон Сноу, и даже не Дейнерис
«Атака титанов» установила запредельный рекорд в России: «Магичке» и «Ван-Пису» остается только глотать пыль
Ключи от квартиры, где деньги лежат — ваши, если угадаете 6 фильмов СССР по домашней обстановке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше