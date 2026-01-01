Оповещения от Киноафиши
Россия г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 от 370 ₽ 12:05 от 370 ₽ 16:10 от 370 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
14:10 от 370 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:20 от 370 ₽
Еще 2 фильма
Родина г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 370 ₽ 14:25 от 370 ₽ 16:30 от 370 ₽ 18:35 от 370 ₽
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
11:40 от 370 ₽ 15:20 от 370 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:20 от 370 ₽ 17:00 от 370 ₽
Еще 7 фильмов
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
