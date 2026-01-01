Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижнего Тагила Кинотеатры Сети кинотеатров Мягкий кинотеатр Расписание

Мягкий кинотеатр : расписание сеансов и цены в Нижнем Тагиле

Мягкий кинотеатр DEPO г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 370 ₽ 12:00 от 370 ₽ 13:10 от 420 ₽ 14:20 от 420 ₽ 15:30 от 420 ₽ 16:40 от 450 ₽ 17:50 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽ 20:10 от 450 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
11:55 от 370 ₽ 18:20 от 450 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
16:30 от 450 ₽ 19:15 от 450 ₽ 22:00 от 450 ₽
