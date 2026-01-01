Оповещения от Киноафиши
О сети
Кинотеатры
Карта
Расписание
Скидки и акции
Мягкий кинотеатр DEPO
г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:20
от 370 ₽
12:00
от 370 ₽
13:10
от 420 ₽
14:20
от 420 ₽
15:30
от 420 ₽
16:40
от 450 ₽
17:50
от 450 ₽
19:00
от 450 ₽
20:10
от 450 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
11:55
от 370 ₽
18:20
от 450 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
16:30
от 450 ₽
19:15
от 450 ₽
22:00
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
