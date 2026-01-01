Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Нижнего Тагила Кинотеатры Сети кинотеатров Мягкий кинотеатр

Сеть кинотеатров Мягкий кинотеатр в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил
О сети

Кинотеатр должен быть комфортным!

В других городах
Екатеринбург, Магнитогорск, Москва, Пермь, Самара, Уфа, Челябинск
Кинотеатры
Мягкий кинотеатр DEPO
Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
9 отзывов
Все кинотеатры
Скидки в сети
Кино детям — бесплатно! / Мягкий кинотеатр DEPO

Давно хотите устроить кинодень для всей семьи? С новой акцией «Кино детям - бесплатно!» от Мягкого кинотеатра сделать это стало легче и выгоднее. Всё очень просто: при покупке билета для взрослого на фильмы (и мультфильмы) с возрастными ограничениями 0+, 6+ и 12+ вы можете бесплатно взять с собой на сеанс ребёнка до 12 лет. Подробности на кассе и на сайте кинотеатра (https://tag.comfortkino.ru/specials/kino-detyam-besplatno/)

Детям
Коллективное посещения / Мягкий кинотеатр DEPO

На групповые посещения от 15 человек устанавливается специальная цена на билет — 120 рублей. На каждые 25 детей билет для 1 сопровождающего бесплатно. Только для групповых посещений - комбо-набор (попкорн + напиток) по специальной цене! Необходима предварительная запись. Есть ограничения, подробности по телефону: +7 (902) 586-62-28 Дети до 5 лет (включительно) пускаются в зал бесплатно без предоставления отдельного места, только в сопровождении старших. Действует на фильмы в 2D- и 3D-формате, на все сеансы 3D ребенку выдаются очки. *Скидка временно не распространяется на фильмы, у которых есть ограничения дистрибьюторов, информацию на какие фильмы распространяется скидка можно узнать в расписании на сайте или на кассах кинотеатра.

Коллективные заявки
Скидки для школьников и студентов / Мягкий кинотеатр DEPO

Билет для школьников и студентов с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг по специальной цене 120 руб - 2D, 180 руб - 3D. Не действует в праздничные дни. Предложение действует для фильмов, на которые не наложен меморандум кинопрокатчиков. Список фильмов на которые распространяются скидки можно узнать в расписании на сайте или на кассах кинотеатра.

Студентам Школьникам
Все скидки в сети Скидки во всех кинотеатрах Нижнего Тагила
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше