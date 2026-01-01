Кино детям — бесплатно! / Мягкий кинотеатр DEPO Давно хотите устроить кинодень для всей семьи? С новой акцией «Кино детям - бесплатно!» от Мягкого кинотеатра сделать это стало легче и выгоднее. Всё очень просто: при покупке билета для взрослого на фильмы (и мультфильмы) с возрастными ограничениями 0+, 6+ и 12+ вы можете бесплатно взять с собой на сеанс ребёнка до 12 лет. Подробности на кассе и на сайте кинотеатра (https://tag.comfortkino.ru/specials/kino-detyam-besplatno/)

Коллективное посещения / Мягкий кинотеатр DEPO На групповые посещения от 15 человек устанавливается специальная цена на билет — 120 рублей. На каждые 25 детей билет для 1 сопровождающего бесплатно. Только для групповых посещений - комбо-набор (попкорн + напиток) по специальной цене! Необходима предварительная запись. Есть ограничения, подробности по телефону: +7 (902) 586-62-28 Дети до 5 лет (включительно) пускаются в зал бесплатно без предоставления отдельного места, только в сопровождении старших. Действует на фильмы в 2D- и 3D-формате, на все сеансы 3D ребенку выдаются очки. *Скидка временно не распространяется на фильмы, у которых есть ограничения дистрибьюторов, информацию на какие фильмы распространяется скидка можно узнать в расписании на сайте или на кассах кинотеатра.