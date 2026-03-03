Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"»

Расписание сеансов кинотеатра «МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"»

Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
19:00 от 200 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
17:00 от 200 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
11:20 от 350 ₽
Мой друг
Мой друг драма, приключения 2026, Россия
2D
13:20 от 200 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
09:10 от 200 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
15:00 от 350 ₽
