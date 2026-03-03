Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижнего Тагила
Кинотеатры
МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"
Расписание сеансов кинотеатра «МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"»
Расписание сеансов кинотеатра «МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
19:00
от 200 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
17:00
от 200 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
11:20
от 350 ₽
Мой друг
драма, приключения
2026, Россия
2D
13:20
от 200 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
09:10
от 200 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
15:00
от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
