Киноафиша Нижнего Тагила
Кинотеатры
МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
9.8
км
Мягкий кинотеатр DEPO
Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
5
14
км
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
5
14.8
км
Россия
просп. Вагоностроителей, 26а
5
16
км
Красногвардеец
ул. Победы, 26
5
38.4
км
Городской Дом культуры
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Труда, д 1
5
41.7
км
Кедр
ул. Энгельса, 38
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
