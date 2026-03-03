Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижнего Тагила
Кинотеатры
МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"
МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"
Нижний Тагил
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
Свердловская обл., с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4
мало голосов
Расписание сеансов
в кинотеатре МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
19:00
от 200 ₽
...
Красавица
Сегодня 1 сеанс
17:00
от 200 ₽
...
Малыш
Сегодня 1 сеанс
11:20
от 350 ₽
...
Мой друг
Сегодня 1 сеанс
13:20
от 200 ₽
...
Сегодня
от 200 ₽
Завтра
от 200 ₽
5 марта
от 200 ₽
6 марта
от 300 ₽
7 марта
от 350 ₽
8 марта
от 350 ₽
9 марта
от 350 ₽
Фильмы в кинотеатре МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
19:00
от 200 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
17:00
от 200 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
11:20
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
