Киноафиша Нижнего Тагила
Кинотеатры
Мягкий кинотеатр DEPO
Расписание сеансов кинотеатра «Мягкий кинотеатр DEPO»
Расписание сеансов кинотеатра «Мягкий кинотеатр DEPO»
Торговый центр
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
11:55
от 370 ₽
18:20
от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
14:10
от 420 ₽
19:45
от 450 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:25
от 450 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
21:20
от 450 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
16:30
от 450 ₽
19:15
от 450 ₽
22:00
от 450 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
22:30
от 450 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
16:20
от 450 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:15
от 370 ₽
17:50
от 450 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:40
от 370 ₽
22:15
от 450 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
14:05
от 420 ₽
20:30
от 450 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
00:00
от 450 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
12:00
от 370 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
17:35
от 450 ₽
19:55
от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:20
от 370 ₽
12:00
от 370 ₽
13:10
от 420 ₽
14:20
от 420 ₽
15:30
от 420 ₽
16:40
от 450 ₽
17:50
от 450 ₽
19:00
от 450 ₽
20:10
от 450 ₽
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
фэнтези, мелодрама
2011, США
2D
15:10
от 420 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
22:45
от 450 ₽
Человек-бензопила. Фильм
аниме
2026, Япония
2D
14:00
от 420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
