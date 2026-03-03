Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижнего Тагила Кинотеатры Мягкий кинотеатр DEPO Расписание сеансов кинотеатра «Мягкий кинотеатр DEPO»

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
11:55 от 370 ₽ 18:20 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
14:10 от 420 ₽ 19:45 от 450 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:25 от 450 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:20 от 450 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
16:30 от 450 ₽ 19:15 от 450 ₽ 22:00 от 450 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:30 от 450 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
16:20 от 450 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:15 от 370 ₽ 17:50 от 450 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:40 от 370 ₽ 22:15 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
14:05 от 420 ₽ 20:30 от 450 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
00:00 от 450 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
12:00 от 370 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
17:35 от 450 ₽ 19:55 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 370 ₽ 12:00 от 370 ₽ 13:10 от 420 ₽ 14:20 от 420 ₽ 15:30 от 420 ₽ 16:40 от 450 ₽ 17:50 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽ 20:10 от 450 ₽
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 фэнтези, мелодрама 2011, США
2D
15:10 от 420 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
22:45 от 450 ₽
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм аниме 2026, Япония
2D
14:00 от 420 ₽
