г. Нижний Тагил, ул. Свердловское ш., д. 31
ТРЦ Depo - единственный крупномасштабный современный торгово-развлекательный комплекс в Нижнем Тагиле площадью более 48 тысяч квадратных метров с большой торговой галереей, фудкортом, современным мультиплексом и детскими развлекательными площадками. ТРЦ Depo расположен на одной из главных магистралей города - Свердловском шоссе, ведущему к выезду из города в направлении трассы Нижний Тагил – Екатеринбург.

На территории торгово-развлекательного центра Depo находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов («Снежная королева», Gloria Jeans & Gee Jay, Zolla, ZENDEN, Bershka, H&M, Kari и др.). К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины подарков и аксессуаров («Красный куб» и др.), популярные магазины детских товаров (Mothercare и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л`Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Яшма Золото» и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «Евросеть», «Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, ателье, книжные салоны, аптека, салон красоты, студия солярия, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24» и др.), химчистка, концертная касса и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ Depo функционируют современный многозальный мультиплекс «Мягкий кинотеатр», продовольственный гипермаркет «Лента», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», DIY-гипермаркет «СуперСтрой», Мобильный планетарий, центр развлечений для детей «Мегалэнд» и детская игровая площадка «Муравейник».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (KFC, Burger King, «Додо Пицца» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре Depo есть открытая наземная автомобильная парковка на 1800 машиномест.

г. Нижний Тагил, ул. Свердловское ш., д. 31

Добраться до ТРЦ «Depo» можно следующим образом:

1. От Драматического театра или от кинотеатра «Россия»

  • на бесплатных автобусах

2. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Питомник»

  • на автобусах № 17, 101, 103, 108
  • на маршрутном такси № 17у

Магазины и фудкорт ТРЦ Depo: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «Лента»: 08.00 – 23.00;
Детская игровая площадка «Муравейник»: 10.00 – 22.00;
Мобильный планетарий: 10.00 – 22.00.

